LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pedersen domina la volata Træen si veste di giallo

Pedersen ha vinto la volata di oggi, mentre Træen indossa la maglia gialla, in testa alla classifica generale. Il gruppo dei ciclisti ha attraversato il traguardo poco fa, con Træen che si è posizionato in prima posizione complessiva. La corsa prosegue lungo il percorso, con i corridori che affrontano le ultime fasi della tappa. La classifica generale mostra Træen in testa, seguito da altri concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.51 Il gruppo maglia gialla taglia in questo momento il traguardo. Ritardo che sfiora i 13 minuti. 17.50 Il gruppo maglia gialla entra nell’ultimo chilometro. 17.49 Domani si ripartirà con la prima tappa dedicata alle ruote veloci. Giovedì invece spazio al primo tappone di questa Grande Boucle con il Col du Tourmalet. 17.48 Il gruppo maglia gialla entra negli ultimi 3 chilometri. 17.47 Torsetin Træen è la nuova maglia gialla del Tour de France davanti a Sean Quinn e Mathias Vacek. I tre avranno molti secondi da gestire sul resto dei corridori e potrebbero cambiare i piani delle varie squadre che puntano alla top 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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