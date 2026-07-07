Oggi durante la tappa del Tour de France 2026, un grande gruppo di ciclisti ha raggiunto il comando, tra cui Pedersen e Gregoire. La corsa è iniziata con il secondo GPM della giornata, il Col du Paradis, una salita di 5,6 km con pendenza media del 4,3%. La corsa prosegue su questa salita, che rappresenta una delle tappe chiave della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 14.49 E’ cominciato il secondo GPM di giornata, il Col du Paradis. Una salita lunga 5,6km e dalla pendenza media del 4,3%. 14.46 Sempre sui 3’30” il ritardo del gruppo maglia gialla. Dopo un tratto percorso più lentamente, la UAE sta mantenendo la stessa velocità della fuga. Il margine dei battistrada non è così ampio, non è da escludere che la squadra di Pogacar provi anche oggi a prendersi la tappa. 14.43 I ciclisti affronteranno adesso un breve tratto di discesa prima di imboccare la seconda ascesa di giornata. Si tratta del GPM di terza categoria del Col du Paradis (5,6km al 4,3%). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: maxi-gruppo al comando, dentro anche Pedersen e Gregoire.

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TOUR DE FRANCE 2026 DECATHLON / TAPPA / CRONO A SQUADRE / Gameplay

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