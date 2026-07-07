Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, il gruppo in testa si è mantenuto molto numeroso mentre si affrontava il Col des Bedos. A circa 14.29, si è verificato un problema tecnico per uno dei ciclisti spagnoli della squadra Cajarural. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e sarà possibile seguire tutte le variazioni e le eventuali azioni di gruppo nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 14.29 Problema tecnico per lo spagnolo della Cajarural Joel Nicolau. Lo spagnolo ha risolto grazie all’aiuto dell’ammiraglia e adesso dovrà rientrare nel gruppo in fuga. 14.28 E’ cominciato il Col de Bedos. 14.27 Come spesso accade quando il gruppo in fuga è così numeroso, la collaborazione non sembra essere ottimale. Sono tanti i ciclisti che saltano cambi e non vanno in testa a tirare, ma il ritmo blando del gruppo fa sì che la fuga mantenga il proprio margine. 14.24 Fra circa 2km comincerà il primo GPM di oggi, il Col des Bedos (3,4km al 4,4%). 14.21 Sono addirittura 5 le squadre che contano su tre uomini nella fuga: Movistar, Cofidis, Alpecin Premier Tech, EF Easypost e Lidl Trek. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo molto numeroso in testa. Si sale il Col des Bedos

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Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger

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