Oggi in Auvergne-Rhône-Alpes si svolge una tappa del LIVE Tour 2026, con partenza immediata dalla salita al Col de la Croix de l’Arbre. La corsa è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. Alle 13.27 si segnala un aggiornamento sulla posizione di un ciclista, senza ulteriori dettagli. La classifica generale viene aggiornata man mano che si svolge la gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 13.27 Arrivano intanto notizie per quanto riguarda Ivo Oliveira. Il corridore portoghese non è stato bene durante la notte e non ha potuto prendere il via alla tappa di oggi. 13.25 La prima asperità di giornata, il Col de la Croix de l’Arbre (GPM di quarta categoria di 4 km al 4,1%), sarà imboccata fra circa 8km. La strada fin da subito in salita potrebbe essere il terreno ideale per la creazione della fuga di giornata. 13.23 COMINCIA LA TAPPA! E’ stato dato il via ufficiale alla quarta frazione del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. 13.22 In chiave azzurra, i corridori che sembrano più adatti a percorsi come quello odierno sono Simone Velasco dell’Astana e l’espertissimo Matteo Trentin della Tudor. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsa! Subito l’ascesa al Col de la Croix de l’Arbre

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