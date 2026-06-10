LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | via alla corsa! Subito l’ascesa al Col de la Croix de l’Arbre

Da oasport.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi in Auvergne-Rhône-Alpes si svolge una tappa del LIVE Tour 2026, con partenza immediata dalla salita al Col de la Croix de l’Arbre. La corsa è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. Alle 13.27 si segnala un aggiornamento sulla posizione di un ciclista, senza ulteriori dettagli. La classifica generale viene aggiornata man mano che si svolge la gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 13.27 Arrivano intanto notizie per quanto riguarda Ivo Oliveira. Il corridore portoghese non è stato bene durante la notte e non ha potuto prendere il via alla tappa di oggi. 13.25 La prima asperità di giornata, il Col de la Croix de l’Arbre (GPM di quarta categoria di 4 km al 4,1%), sarà imboccata fra circa 8km. La strada fin da subito in salita potrebbe essere il terreno ideale per la creazione della fuga di giornata. 13.23 COMINCIA LA TAPPA! E’ stato dato il via ufficiale alla quarta frazione del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. 13.22 In chiave azzurra, i corridori che sembrano più adatti a percorsi come quello odierno sono Simone Velasco dell’Astana e l’espertissimo Matteo Trentin della Tudor. 🔗 Leggi su Oasport.it

live tour auvergne rh244ne alpes 2026 tappa di oggi in diretta via alla corsa subito l8217ascesa al col de la croix de l8217arbre
© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsa! Subito l’ascesa al Col de la Croix de l’Arbre
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TOUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2026 - SUBLIME NUMÉRO du Français ALEX BAUDIN qui remporte la 1ère étape !

Video TOUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2026 - SUBLIME NUMÉRO du Français ALEX BAUDIN qui remporte la 1ère étape !

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Thomas passa in testa al Col Robert MarchandDurante il Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, in diretta, Thomas ha preso la testa della corsa al Col Robert Marchand.

LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina il Col Robert Marchand, gruppo a 5’40”Durante la tappa odierna del Live Tour in Auvergne-Rhône-Alpes 2026, il gruppo si sta avvicinando al leader, che si trova a circa cinque minuti e...

Temi più discussi: LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: splendida azione di Baudin, i big si studiano; DIRETTA Tour Auvergne – Rhône-Alpes (ex Delfinato) 2026 LIVE, Prima Tappa; Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato): Charmig vince la 2^ tappa, Baudin sempre in giallo.

tour auvergne live tour auvergne rhôneLIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e aperta a molti scenariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 13.04 Dopo la partenza da Le Puy-en-Velay, il gruppo comincerà presto a salire verso il ... oasport.it

tour auvergne live tour auvergne rhôneDiretta Tour Auvergne – Rhône-Alpes (ex Delfinato) 2026 live, quarta tappa© ASO / Gaetan FlammeAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web