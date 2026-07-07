LIVE Sinner-Struff Wimbledon 2026 in DIRETTA | giocatori in campo

Alle 14.01 i giocatori sono entrati in campo per il match a Wimbledon 2026. Poco prima, alle 13.59, si è osservato che il tennista italiano non ha ancora raggiunto i livelli abituali, rimanendo distante dalle sue prestazioni tipiche. Si attende ora la quinta partita stagionale sull’erba, con la speranza di un miglioramento nel suo rendimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Giocatori in campo. 13.59 Sinner sin qui si è espresso molto lontano dai propri standard abituali. Vedremo se cambierà qualcosa alla quinta partita stagionale sull’erba. Fermo restando che oggi in risposta, con un battitore come Struff, servirà giocoforza qualcosa in più. 13.55 Struff è un giocatore molto altalenante. Può lasciarti fermo per diversi game con la sua battuta, come anche regalarti il break con 4 errori gratuiti. Bisognerà capire come gestirà emotivamente la partita più importante della carriera. 13.54 Attualmente il tedesco è n.74 del mondo, ma in carriera è stato anche n.21 nel giugno del 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

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