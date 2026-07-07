LIVE Sinner-Struff Wimbledon 2026 in DIRETTA | si avvicina il quarto di finale

Sinner conduce 3-0 contro Struff nel quarto di finale di Wimbledon 2026, con tutti i match giocati nel 2024. Ha vinto 6-3, 6-4 ai sedicesimi di Indian Wells, 6-4, 6-2 agli ottavi di Montecarlo e 6-2, 6-7, 7-6 ai quarti di Halle, su erba.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Sinner è avanti 3-0 su Struff, tutti giocati nel 2024. 6-3, 6-4 ai sedicesimi ad Indian Wells; 6-4, 6-2 agli ottavi a Montecarlo; 6-2, 6-7, 7-6 ai quarti ad Halle (unica sfida sull’erba). 13.48 Struff giocherà per la prima volta in carriera un quarto di finale in uno Slam. Una grande soddisfazione a 36 anni. 13.42 E’ la quinta volta consecutiva che Sinner approda ai quarti a Wimbledon. La prima nel 2022. Due volte è andato avanti (2023 e 2025), in altrettante è stato eliminato (da Djokovic nel 2022 e da Medvedev nel 2024). 13.39 Buon pomeriggio, amici di OA Sport, e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Struff, quarti di finale di Wimbledon 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Close Call, Wimbledon Day 9: Sinner apre i quarti di finale

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