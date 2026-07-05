LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il n1 è avanti di un set

Sinner conduce per 6-3 nel primo set contro Mochizuki a Wimbledon 2026. Attualmente il punteggio è 15-0, con Sinner che ha colpito un rovescio incrociato potente e un diritto dal tocco morbido. La partita si svolge sotto un coprifuoco a Londra, con ipotesi di sospensione in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 15-0 Rovescio incrociato potente e tocco morbido di diritto di Sinner. 20.56 Sinner sin qui ha realizzato 11 vincenti (4 ace) e commesso 8 errori gratuiti. 6-3 In rete il diritto incrociato di Mochizuki. Sinner si aggiudica il primo set in 33 minuti. 30-40 Doppio fallo del giapponese. 30-30 Largo il rovescio di Mochizuki in uscita dal servizio. 30-15 Spettacolare demi-volée di diritto e volée di rovescio vincente del giapponese. 15-15 Sinner ha in mano il pallino dello scambio, ma mette in corridoio il diritto lungolinea. 0-15 Lungo il diritto centrale del n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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