LIVE Sinner-Struff 7-5 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break del n1 nel secondo set

Notizia in breve

Durante il match di Wimbledon del 2026, il punteggio è 7-5, 2-1 in favore di Sinner. Nel secondo set, Sinner ha subito un break. Sul punteggio 0-30, ha commesso il suo primo doppio fallo della partita durante una seconda di servizio. In quel punto, Struff ha risposto con una volée di rovescio profonda, mentre il passante di diritto di Sinner è risultato lungo.