LIVE Sinner-Struff 7-5 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break del n1 nel secondo set
Durante il match di Wimbledon del 2026, il punteggio è 7-5, 2-1 in favore di Sinner. Nel secondo set, Sinner ha subito un break. Sul punteggio 0-30, ha commesso il suo primo doppio fallo della partita durante una seconda di servizio. In quel punto, Struff ha risposto con una volée di rovescio profonda, mentre il passante di diritto di Sinner è risultato lungo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Primo doppio fallo della partita per Sinner. Seconda di servizio. 0-15 Volée di rovescio profonda di Struff, lungo il passante di diritto di Sinner. 2-1 BREAK! Altro serve&volley, pesante risposta di diritto dell’italiano, in rete la volée di diritto del n.74. 15-40 Serve&volley di Struff. Finalmente una grande risposta di Sinner con il rovescio incrociato. Una risposta veramente alla Sinner. 15-30 Largo il rovescio incrociato di Struff in uscita dal servizio. 15-15 In rete il diritto incrociato del tedesco. 15-0 Diritto lungolinea di Struff in uscita dal servizio. 1-1 Ace al centro del n.1. 40-15 Seconda vincente al corpo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Sinner VS Struff (Wimbledon 2026)
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