LIVE Sinner-Struff 7-5 7-6 6-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il n1 vola in semifinale per la terza volta

Sinner ha battuto Struff in tre set, con parziali 7-5, 7-6, 6-3, e si è qualificato per la semifinale di Wimbledon 2026. È la terza volta che il tennista raggiunge questa fase del torneo. La partita si è conclusa poco prima delle 16:51.

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LIVE: Sinner VS Struff (Wimbledon 2026 - Quarti di finale)

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