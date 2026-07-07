LIVE Sinner-Struff 7-5 7-6 5-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break per il n1!

Notizia in breve

Sinner conduce 7-5, 7-6, 5-3 contro Struff nel torneo di Wimbledon 2026. Attualmente, il tennista numero uno ha ottenuto un break e si trova a un punto dalla vittoria. Sul campo, Struff ha commesso un errore con un rovescio lungolinea, mentre Sinner ha sfruttato un’opportunità con un diritto incrociato. La partita prosegue con la seconda di servizio.