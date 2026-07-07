LIVE Sinner-Struff 7-5 7-6 5-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break per il n1!
Sinner conduce 7-5, 7-6, 5-3 contro Struff nel torneo di Wimbledon 2026. Attualmente, il tennista numero uno ha ottenuto un break e si trova a un punto dalla vittoria. Sul campo, Struff ha commesso un errore con un rovescio lungolinea, mentre Sinner ha sfruttato un’opportunità con un diritto incrociato. La partita prosegue con la seconda di servizio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In corridoio il back di rovescio di Struff. 15-0 Lungo il diritto lungolinea del n.74. 5-3 BREAK! Rovescio lungolinea ad aprirsi il campo, poi il diritto incrociato per capitalizzare! Seconda di servizio. 30-40 Volée profonda di rovescio di Struff, in rete il passante di rovescio incrociato dell’italiano. Let sulla seconda. 15-40 Lungo di metri il diritto inside-out del n.74. 15-30 Largo il rovescio lungolinea del tedesco. 15-15 Altro serve&volley, stavolta la demi-volée di rovescio del tedesco è larga. 15-0 Serve&volley di Struff, perfetta volée di rovescio vincente. 4-3 Ace al centro del n.1. 40-30 Struff era rimasto sul contropiede, ma mette in rete il diritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Sinner vs Struff | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview
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