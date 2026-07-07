LIVE Sinner-Struff 7-5 2-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | immediato contro-break del tedesco

Sinner e Struff sono sul campo di Wimbledon con il punteggio di 7-5, 2-2. Dopo un primo set vinto dall'italiano, il tedesco ha ottenuto un immediato contro-break nel secondo set. Attualmente, Struff ha portato il punteggio a 40-15, con Sinner che ha commesso un errore con un rovescio lungo. Un parziale di 0-5 si è concluso a favore del tedesco nel secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Largo il rovescio incrociato di Struff. Si chiude un parziale di 0-5 a favore del tedesco. 40-0 Lungo il rovescio centrale di Sinner. 30-0 Ace al centro di Struff, chiaramente ringalluzzito. 15-0 Momento di scoramento per Sinner. In corridoio il passante di rovescio incrociato. 2-2 Immediato contro-break. Diritto incrociato pesante di Struff, lungo il diritto difensivo di Sinner. Non ci voleva. 30-40 Sinner non chiude lo smash, lo scambio si complica e arriva l’errore con il rovescio incrociato. 30-30 Servizio e diritto dell’italiano. 15-30 Servizio e diritto in contropiede vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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