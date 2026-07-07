LIVE Sinner-Struff 7-5 4-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’italiano non sfrutta una palla break
Sinner ha fallito una palla break nel match contro Struff a Wimbledon 2026. Sul punteggio di 4-5, l’italiano ha commesso un errore con il diritto inside-in dal centro e ha poi spedito fuori la risposta di diritto sulla seconda di Struff, portando lo score a favore dell’avversario. La partita prosegue con Sinner in svantaggio nel secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Brutto errore di Sinner con il diritto inside-in dal centro. A-40 Sinner spara fuori la risposta di diritto sulla seconda di Struff. 40-40 Servizio vincente al centro del tedesco. 30-40 Lungo il diritto del n.74 in uscita dal servizio. 30-30 Serve&volley di Struff, risposta vincente di Sinner con il rovescio incrociato. 30-15 In rete il diritto del tedesco in uscita dal servizio. 30-0 Serve&volley di Struff, che gioca la demi-volée e chiude con la volée alta di diritto. 15-0 In rete la risposta di diritto dell’italiano. 4-4 Sinner ritrova la prima: ace al centro. 40-15 Attacco in controtempo di Struff, che avanza e chiude con la volée di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
Sinner vs Struff | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview
Notizie e thread social correlati
LIVE Sinner-Mochizuki 6-3, 1-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’italiano salva una palla breakSinner e Mochizuki stanno giocando a Wimbledon 2026, con l'italiano che conduce 6-3, 1-0.
LIVE Paolini-Jeanjean 3-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra non sfrutta una palla breakNella partita di oggi nel torneo di Roma, l'azzurra ha conquistato il terzo set con un punteggio di 3-2, chiudendo il game con un rovescio vincente...
Temi più discussi: Wimbledon LIVE Sinner-Struff: la cronaca in diretta dalle 14; Jannik Sinner oggi a Wimbledon 2026 contro Jan-Lennard Struff: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Dove vedere in tv Sinner-Struff, Wimbledon 2026: ufficiale l’orario, programma, streaming; Sinner-Struff, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Wimbledon 2026.
Wimbledon, Sinner-Struff in diretta | Per l'azzurro è il 5° quarto di finale sull’erba londinese tg.la7.it/ricerca?Op=Cer… x.com
Sinner in campo a Wimbledon: segui la diretta del match contro Struff, risultato e commento live facebook
LIVE Sinner-Struff 7-5 4-4, quarti di finale di Wimbledon in diretta: piccolo calo di Jannik nel secondo setSinner-Struff in diretta oggi per i quarti di finale del torneo di Wimbledon 2026: risultato live e aggiornamenti in tempo reale ... fanpage.it
Sinner-Struff, diretta live Wimbledon quarti di finale: Jannik spreca il vantaggio nel secondo setDiretta live del match valido per i quarti di finale di Wimbledon tra la sorpresa Jan Lennard Struff e il numero 1 al mondo Jannik Sinner ... sport.virgilio.it