LIVE Sinner-Struff 7-5 4-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’italiano non sfrutta una palla break

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner ha fallito una palla break nel match contro Struff a Wimbledon 2026. Sul punteggio di 4-5, l’italiano ha commesso un errore con il diritto inside-in dal centro e ha poi spedito fuori la risposta di diritto sulla seconda di Struff, portando lo score a favore dell’avversario. La partita prosegue con Sinner in svantaggio nel secondo set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Brutto errore di Sinner con il diritto inside-in dal centro. A-40 Sinner spara fuori la risposta di diritto sulla seconda di Struff. 40-40 Servizio vincente al centro del tedesco. 30-40 Lungo il diritto del n.74 in uscita dal servizio. 30-30 Serve&volley di Struff, risposta vincente di Sinner con il rovescio incrociato. 30-15 In rete il diritto del tedesco in uscita dal servizio. 30-0 Serve&volley di Struff, che gioca la demi-volée e chiude con la volée alta di diritto. 15-0 In rete la risposta di diritto dell’italiano. 4-4 Sinner ritrova la prima: ace al centro. 40-15 Attacco in controtempo di Struff, che avanza e chiude con la volée di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Struff | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview

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