LIVE Sinner-Struff 7-5 4-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’italiano non sfrutta una palla break

Notizia in breve

Sinner ha fallito una palla break nel match contro Struff a Wimbledon 2026. Sul punteggio di 4-5, l’italiano ha commesso un errore con il diritto inside-in dal centro e ha poi spedito fuori la risposta di diritto sulla seconda di Struff, portando lo score a favore dell’avversario. La partita prosegue con Sinner in svantaggio nel secondo set.