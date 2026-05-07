LIVE Paolini-Jeanjean 3-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra non sfrutta una palla break

Nella partita di oggi nel torneo di Roma, l'azzurra ha conquistato il terzo set con un punteggio di 3-2, chiudendo il game con un rovescio vincente dopo aver affrontato uno scambio deciso durante il servizio. La sfida tra Paolini e Jeanjean si sta svolgendo in diretta, con alcune occasioni di break non sfruttate dall’azzurra. I dettagli più recenti sono disponibili aggiornando la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Paolini chiude il game con un rovescio vincente in uscita dal servizio. 40-15 Vola via il rovescio di Jeanjean. 30-15 Doppio fallo di Paolini. 30-0 Ancora un dritto vincente in uscita dal servizio per Paolini. 15-0 Schema servizio e dritto per l’azzurra. 2-2 In rete la risposta di dritto di Paolini. A-40 Ace della francese. 40-40 Bella volée di rovescio in allungo di Jeanjean. 40-A Paolini fa fare il tergicristallo all’avversaria e chiude con lo schiaffo al volo di dritto. 40-40 Spinge con il dritto l’azzurra e chiude con un colpo facile a campo aperto. 40-30 Largo il rovescio in risposta di Paolini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jeanjean 3-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra non sfrutta una palla break Notizie correlate Leggi anche: LIVE Paolini-Bucsa, 2-1, WTA Merida 2026 in DIRETTA: l’azzurra annulla una palla break e tiene il servizio LIVE Paolini-Jeanjean 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: parte bene al servizio l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Bel cross di dritto in recupero della francese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio contro la qualificata francese; Jasmine Paolini regina di Roma: il dietro le quinte del trionfo; IBI 26 su SuperTennis: gli incontri di oggi; WTA Roma 2026: Jasmine Paolini inizia la difesa del titolo contro Jeanjean. Paolini-Jeanjean diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di oggi LIVEROMA - È il giorno di Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma. L'esordio da campionessa in carica del torneo è contro la francese Jeanjean, numero 127 del ranking. L'azzurra proverà a difendere il ... corrieredellosport.it LIVE Paolini-Jeanjean 2-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: scambio di break tra le due giocatriciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Paolini fa fare il tergicristallo all'avversaria e chiude con lo schiaffo al volo di dritto. 40-40 Spinge ... oasport.it La campionessa in carica scende in campo Paolini-Jeanjean è in diretta in chiaro su SuperTennis #IBI26 - facebook.com facebook #Paolini- #Jeanjean diretta Internazionali di Roma: segui la sfida x.com