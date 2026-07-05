Sinner e Mochizuki stanno giocando a Wimbledon 2026, con l'italiano che conduce 6-3, 1-0. Sinner ha salvato una palla break, mentre il servizio si conferma il punto forte di Sinner, che ha realizzato un ace al centro. La partita si svolge sotto coprifuoco a Londra, con possibilità di sospensione. La diretta è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 15-0 Ace al centro. Il servizio è la vera certezza sin qui. 1-1 Errori a ripetizione per Sinner. Largo il rovescio incrociato. Non riesce proprio ad ingranare in questa edizione. Proprio non è sciolto nei colpi e nei movimento. 40-0 Serve&volley di Mochizuki: vincente la volée di rovescio. 30-0 Palla corta di Mochizuki. Sinner ci arriva bene e spara incredibilmente il diritto in rete. Davvero non da lui. 15-0 Servizio vincente al centro del giapponese. 1-0 Ace al centro. A-40 Sinner si limita a palleggiare e ad attendere l’errore di Mochizuki. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Mochizuki 6-3, 1-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’italiano salva una palla break

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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