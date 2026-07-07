LIVE Sinner-Struff 3-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il n1 ha ottenuto solo 2 punti su 18 in risposta

Nel match di Wimbledon 2026, il giocatore numero uno ha conquistato solo 2 punti su 18 nelle risposte contro un avversario che ha vinto il game al decimo tentativo, portandosi sul 4-3. Nel corso del set, sono stati registrati scambi come un servizio esterno vincente e un errore in rete da parte del tedesco. La partita è ancora in corso e il punteggio attuale è 3-4.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lungo il rovescio centrale del n.74. 15-0 Servizio esterno vincente di Struff. 4-4 In rete il diritto incrociato del tedesco. A-40 Erroraccio di Struff: scappa via di 3 metri il back di rovescio. 40-40 Diritto incrociato di Sinner che finisce lungo di un metro e mezzo. Altro game ai vantaggi da 40-0. Seconda di servizio. 40-30 Sinner stecca di diritto. Sembra patire la velocità di palla imposta dal n.74. 40-15 Diritto inside-out vincente di Struff. 40-0 Servizio e diritto lungolinea sulla riga di Sinner, lungo il back di rovescio di Struff. 30-0 Ace al centro del n.1. 15-0 Servizio e diritto incrociato dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Struff 3-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il n.1 ha ottenuto solo 2 punti su 18 in risposta

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