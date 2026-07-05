LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 4-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’italiano non ha fatto punti in risposta nel secondo set

Notizia in breve

Durante il match, un punto particolarmente complesso si è verificato quando Sinner ha rischiato di scivolare, ma è riuscito comunque a giocare un diritto da metà campo. In quel momento, il punteggio era di 40-40 e il punto si è concluso con un colpo spettacolare. Nel secondo set, l’italiano non ha conquistato punti in risposta, mentre il match tra Sinner e Mochizuki si sta svolgendo sotto condizioni di coprifuoco a Londra, con possibilità di sospensione.