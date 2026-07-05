LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 4-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’italiano non ha fatto punti in risposta nel secondo set
Durante il match, un punto particolarmente complesso si è verificato quando Sinner ha rischiato di scivolare, ma è riuscito comunque a giocare un diritto da metà campo. In quel momento, il punteggio era di 40-40 e il punto si è concluso con un colpo spettacolare. Nel secondo set, l’italiano non ha conquistato punti in risposta, mentre il match tra Sinner e Mochizuki si sta svolgendo sotto condizioni di coprifuoco a Londra, con possibilità di sospensione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 40-A Punto rocambolesco. Sinner rischia di scivolare, ma riesce a giocare il diritto da metà campo. Poi è lungo il lob del giapponese. 40-40 Risposta potente di Sinner, lungo il back di diritto di Mochizuki. A-40 Servizio vincente al centro del nipponico. 40-40 Lungo il diritto lungolinea di Mochizuki. Ma è il giapponese a fare gioco, come era già successo contro Borges. A-40 Passante di diritto lungolinea vincente del n.151. 40-40 Diritto lungolinea vincente di Sinner, che raramente sta facendo valere la ben diversa differenza di cilindrata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)
Notizie e thread social correlati
LIVE Sinner-Mochizuki 3-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break di vantaggio nel primo setDurante il match di Wimbledon 2026 tra Sinner e Mochizuki, il giapponese ha ottenuto un break di vantaggio nel primo set.
Leggi anche: LIVE Sinner-Mochizuki 6-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il n.1 è avanti di un set
Temi più discussi: Live Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki - Wimbledon Singolo maschile -: Punteggi & Highlights Tennis - 05/07/2026; Sinner-Mochizuki, c’è l’ipotesi sospensione: il regolamento e l’orario limite per la conclusione; Dove vedere in tv e streaming Sinner-Mochizuki, ottavi di finale a Wimbledon; LIVE Wimbledon 3° turno: Sinner batte Brooksby tre set a zero, agli ottavi c’è Mochizuki.
LIVE Sinner-Mochizuki a Wimbledon: segui la sfida in tempo reale ?https://www.tuttosport.com/news/tennis/2026/07/05-149682614/sinner-mochizuki_orario_diretta_e_dove_vedere_in_tv_e_streaming_wimbledon_in_tempo_reale facebook
mochizuki - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Sinner-Mochizuki diretta Wimbledon: segui il match di Jannik agli ottavi. Tennis oggi LIVETorna in scena Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon dove il 24enne azzurro, numero uno del mondo e campione in carica nello Slam londinese, sfida negli ottavi il 23enne giapponese Shintaro Mochizuki ( ... msn.com
LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 3-3 oggi gli ottavi di Wimbledon in diretta: Jannik vince il primo set, equilibrio nel secondoSinner- Mochizuki in diretta oggi per la prima partita del torneo di Wimbledon 2026: risultato live e aggiornamenti in tempo reale ... fanpage.it