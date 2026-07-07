LIVE Mercato | Fiorentina oggi arriva Dragusin Lazio Sergi Rodriguez erede di Gila

Oggi il mercato vede l’arrivo di Dragusin alla Fiorentina e Sergi Rodriguez alla Lazio, considerato l’erede di un attaccante. Nel frattempo, il Frosinone ha concluso due affari con il Bologna: Antonio Raimondo, che aveva appena concluso la sua stagione con 11 gol e un assist, tornerà in prestito in Ciociaria per un’altra stagione.

(g.sae.) Mosse del Frosinone per consolidarsi e rinforzarsi. Doppio affare in conclusione con il Bologna. Antonio Raimondo, uno dei protagonisti della promozione (11 gol e un assist) non ha fatto a tempo di disfare le valigie perché tornerà in Ciociaria in prestito per un’altra stagione. Dal Bologna arriverà in prestito secco anche un altro giovane, il difensore centrale Wisdom Amey (20 anni), ex capitano della Primavera rossoblù reduce da un’ottima stagione in Serie C alla Pianese (ma.del.) Oggi dovrebbe essere il giorno giusto per chiudere l’intesa con la Fiorentina per il trasferimento in prestito di Eddy Kouadio: il difensore 2006 nato a Prato e cresciuto nel settore giovanile dei viola ha già collezionato nella scorsa stagione in Toscana cinque presenze in Conference League e tre in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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