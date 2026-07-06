Mercato Milan Live | Oggi arriva Amorim e si accelera per Gila

Il mercato del Milan prosegue con l’arrivo di Amorim, mentre si accelerano le trattative per Gila. Oggi, lunedì 6 luglio 2026, si seguono gli aggiornamenti sulle operazioni di acquisto e cessioni del club. La sessione di mercato rimane aperta e in evoluzione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, lunedì 6 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di un paio di difensori centrali. Uno di questi dovrebbe essere Mario Gila: accordo trovato con il giocatore ( 5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, per cinque anni); si lavora per trovare, nella giornata odierna, un accordo con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro, bonus inclusi. Poi, prima di nuovi acquisti, il Milan dovrà anche sfoltire la rosa con qualche cessione importante, su tutte quella di Rafael Leão, che piace al Tottenham di Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Mercato MilanClamoroso! Telefonata Amorim-Hjulmand!

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