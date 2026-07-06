Fiorentina | arriva Dragusin dal Tottenham Vicino anche Thorstvedt Grosso pronto a mettersi al lavoro
La Fiorentina ha acquistato il difensore Dragusin dal Tottenham e sta trattando anche il centrocampista Thorstvedt. La squadra si prepara per il raduno e l'inizio della stagione con il nuovo allenatore Fabio Grosso. La società ha completato alcuni movimenti di mercato per rafforzare la linea difensiva prima dell'inizio degli allenamenti.
FIRENZE – In vista, questa settimana, del raduno e dell’avvio del lavoro col nuovo allenatore, Fabio Grosso, la Fiorentina avrebbe sistemato la difesa. Dopo il brasiliano Viery sbarca in viola, forse oggi stesso, lunedì 6 luglio 2026, Radu Dragusin, difensore romeno nato il 3 febbraio 2002. Proviene dal Tottenham, ex squadra di Paratici. Costerà 19 milioni, così suddivisi: 1,5 di prestito oneroso e 17,5 di riscatto obbligato a giugno 2027 al raggiungimento del 60 per cento di presenze sulle trentotto partite totali di campionato. Dragusin è giocatore quotato, protagonista delle due ultime stagioni in Premier, che firmerà il contratto per il prestito ma anche quello che lo legherà alla Fiorentina con scadenza, dalla prossima estate, fino al 2031. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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