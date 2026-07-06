Fiorentina | arriva Dragusin dal Tottenham Vicino anche Thorstvedt Grosso pronto a mettersi al lavoro

Notizia in breve

La Fiorentina ha acquistato il difensore Dragusin dal Tottenham e sta trattando anche il centrocampista Thorstvedt. La squadra si prepara per il raduno e l'inizio della stagione con il nuovo allenatore Fabio Grosso. La società ha completato alcuni movimenti di mercato per rafforzare la linea difensiva prima dell'inizio degli allenamenti.