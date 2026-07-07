Un artista italiano ha vinto il Reply AI Music Contest durante il Kappa FuturFestival a Torino. La sua composizione, creata con intelligenza artificiale, ha superato le altre nel concorso dedicato alla musica generata dall'uso di tecnologie avanzate. La vittoria è stata annunciata durante l'evento, che ha visto la partecipazione di diversi concorrenti e pubblico interessato alle innovazioni nel settore musicale.

Torino, 7 lug. (askanews) - L'intelligenza artificiale è amica o nemica della musica? In occasione del Kappa FuturFestival è andata in scena la seconda edizione del Reply AI Music Contest, la competizione internazionale dedicata alla sperimentazione dell'AI, nella musica e nelle live performance, che punta a un uso virtuoso dell'Ai nella musica. A vincere è stato l'italiano Ciauru. "L'intelligenza artificiale è stata molto utile perché ha velocizzato un processo che probabilmente avrei impiegato anni a fare". Obiettivo è esplorare nuove forme di espressione che integrano appunto intelligenza artificiale, musica e live performance creando qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'italiano Ciauru vince il Reply AI Music Contest

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