Durante il Reply Xchange 2026 è stato presentato il concetto di Agentic AI, un’intelligenza artificiale integrata all’interno delle aziende. Gli strumenti basati su questa tecnologia vengono impiegati per migliorare le esperienze digitali, ottimizzare i processi produttivi, rendere più accessibili i servizi online e gestire meglio le supply chain. La discussione si è concentrata sulle applicazioni pratiche di queste soluzioni nel settore enterprise.

Gli strumenti basati sull’ intelligenza artificiale sono sempre più orientati alle ‘business application’, capaci di ottimizzare dalle digital experiences ai processi produttivi, passando per l’accessibilità dei servizi online e l’organizzazione delle supply chains. Nell’era dell’ AI agentica, infatti, è sempre più possibile portare all’interno del mondo dei dati anche i processi, le procedure interne alle aziende, trasformando così il dato da potere informativo a conoscenza della definizione delle attività aziendali. Le architetture agentiche possono così utilizzare i dati non solo per conoscere l’azienda, ma anche per capirne i processi interni e studiare come agirvi in maniera autonoma.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Digitale: Reply Xchange 2026, l'Agentic AI messa a sistema in ambito enteprise

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