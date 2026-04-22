Un gruppo di oltre mille artisti e operatori culturali ha pubblicato una lettera aperta in cui invita il pubblico a non seguire l’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna dal 12 maggio. Tra i firmatari figurano artisti noti a livello internazionale, che chiedono ai fan di sostenere un boicottaggio contro l’evento musicale. La richiesta si basa su una posizione condivisa riguardo a questioni legate a diritti umani e responsabilità culturale.

No Music For Genocide ha pubblicato una lettera aperta firmata da oltre oltre mille artisti ed operatori culturali, richiedendo ai fan di boicottare l’ Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a partire dal 12 maggio a Vienna. Lo scorso 4 dicembre, i membri dell’ EBU (Unione Europea di Radiodiffusione ), hanno stabilito che Israele poteva partecipare alla kermesse canora, nonostante il coinvolgimento nel conflitto in corso a Gaza e le preoccupazioni relative al processo di voto per il concorso dell’anno scorso. A seguito di questo annuncio, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna (con Italia, Germania, Francia e Regno Unito tra i Big Five ), annunciavano il ritiro dalla prossima edizione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Massive Attack, Paul Weller, Peter Gabriel e più di mille artisti di No Music For Genocide, richiedono ai fan il boicottaggio dell’Eurovision Song Contest

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