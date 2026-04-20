La solidarietà al Giornale e all' editore Angelucci dopo gli attacchi grillini

Dopo le recenti dichiarazioni e prese di posizione del Movimento Cinque Stelle contro alcune testate giornalistiche, si sono susseguite diverse reazioni di solidarietà nei confronti de Il Giornale e del suo editore. Le polemiche sono legate alle critiche rivolte alle inchieste riguardanti un ex pubblico ministero e le sue attività. La vicenda ha suscitato confronti pubblici e commenti di diversi esponenti del settore dell’informazione.

Non si fermano le polemiche sugli attacchi del Movimento Cinque Stelle a Il Giornale, Libero e Il Tempo p er le nostre inchieste sull’ex pm Roberto Scarpinato. Un vero attacco alla libertà di stampa, come dimostrano i numerosi attestati di solidarietà che continuiamo a ricevere. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, attacca direttamente Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini: "Solidarietà ai giornalisti de Il Tempo, de Il Giornale e di Libero letteralmente messi all’indice dai capigruppo del M5S, quelli che vanno in piazza invocando la libertà di stampa e poi lanciano editti contro i giornalisti che non la pensano come loro”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La solidarietà al Giornale e all'editore Angelucci dopo gli attacchi grillini Notizie correlate Da Bignami all'Istituto Milton Friedman: la solidarietà al Giornale e all'editore Angelucci per gli attacchi grilliniLe reazioni all’attacco del Movimento 5 Stelle contro il Giornale e il Tempo si moltiplicano e convergono su un punto: la difesa della libertà di... Attacchi M5s a Il Tempo e a Il Giornale, Angelucci: "Nessuna democrazia può tollerare delegittimazione dei giornali"Dopo l'ennesimo attacco alla libertà di stampa da parte del Movimento 5 Stelle per le inchieste e gli scoop sull'inchiesta "mafia-appalti" e le ex... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La solidarietà pelosa della sinistra; Solidarietà al presidente dell’ANPI; Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the Cure: quattro giorni dedicati a prevenzione, sport e solidarietà; Le scelte della Meloni e la solidarietà della Schlein. Da Bignami all'Istituto Milton Friedman: la solidarietà al Giornale e all'editore Angelucci per gli attacchi grilliniDa FdI agli ambienti liberali cresce la difesa del Giornale e del Tempo dopo il caso Scarpinato ... msn.com Il vero fango: chi non vuole la verità sulla morte di Falcone e Borsellino. La solidarietà della politica al Giornale e all'editore AngelucciIl fango sarebbe l'epiteto rivolto a chi fa informazione diversa da quella che piace al M5S e alla sinistra. Per me una medaglia al merito ... msn.com Tra i tanti fatti non importanti che accadono c’è anche la visita notturna di tal Mattia Tombolini che si è scattato una foto ricordo di fronte alla redazione di Libero e Giornale. L'editoriale di #MarioSechi - facebook.com facebook Il blitz dell'assistente della Salis davanti al Giornale. E la foto fa il giro del mondo anarchico x.com