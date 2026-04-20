Negli ultimi giorni sono arrivati diversi messaggi di solidarietà rivolti al Giornale e all’editore Angelucci, in risposta agli attacchi provenienti dal Movimento 5 Stelle. Le dichiarazioni di sostegno sono state condivise da varie personalità e istituzioni, tutte concentrate sulla tutela della libertà di stampa. La questione ha suscitato attenzione su come si siano evoluti i rapporti tra forze politiche e organi di informazione nel panorama attuale.

Le reazioni all’attacco del Movimento 5 Stelle contro il Giornale e il Tempo si moltiplicano e convergono su un punto: la difesa della libertà di stampa. Nel mirino dei pentastellati, secondo le note diffuse nelle ultime ore, ci sono i giornalisti e i direttori de Il Giornale, Il Tempo e Libero, accusati dai capigruppo M5S di portare avanti una “campagna di fango” contro il senatore Roberto Scarpinato, dopo le rivelazioni emerse sul suo comportamento in Commissione Antimafia. A esprimere “piena solidarietà” alle redazioni, ai direttori e all’editore Giampaolo Angelucci è stato l’Istituto Milton Friedman, che ha definito “grave” quanto avvenuto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Bignami all'Istituto Milton Friedman: la solidarietà al Giornale e all'editore Angelucci per gli attacchi grillini

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