L' Inter è in vantaggio sul Como per Chalobah | ha l' accordo con il giocatore c' è da convincere il Chlesea

L'Inter ha raggiunto un accordo con il giocatore Chalobah e sta cercando di convincere il Chelsea a cederlo. Le voci di un'offerta di 35 milioni di euro dal Como sono false, dopo che il club aveva già presentato due proposte respinte. Il Como ha deciso di abbandonare la trattativa e si sta concentrando su altri obiettivi per la difesa.

Contrariamente alle voci circolate nelle ultime ore, non c'è stata nessuna super offerta da 35 milioni di euro del Como per Trevoh Chalobah. Il club lariano, dopo essersi visto respingere già due proposte ufficiali dal Chelsea, ha deciso di mollare la presa e virare su altri obiettivi per il reparto arretrato., Ed è qui che si inserisce prepotentemente l'Inter. I nerazzurri si sono mossi sotto traccia e hanno già in mano un accordo di massima con il difensore inglese dei Blues. In questo momento è proprio il club di Viale della Liberazione a gestire i contatti principali sia con l'entourage del giocatore che con il Chelsea per cercare di trovare la quadra definitiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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