Il Como ha presentato la prima offerta per Chalobah, che al momento aspetta una risposta dall'Inter. Il giocatore, che si trova in Qatar con l'Inghilterra, sarà in campo tra oggi e domani nell’ottavo di finale contro il Messico allo stadio Azteca. A un mese dall’inizio del Mondiale, Chalobah ha raggiunto questa fase della competizione internazionale.

Un mese fa nemmeno pensava di poter partecipare a questo Mondiale. Ora invece è lì con la sua Inghilterra e nella notte tra oggi e domani Trevoh Chalobah sarà impegnato nell’ottavo contro il Messico allo stadio Azteca. Quasi novemila chilometri più in qua, sempre con lui protagonista, si sta giocando un’altra partita, sul terreno del calciomercato. Il centrale del Chelsea è un uomo mercato, voluto, ambito. E nel suo futuro può esserci la Serie A. Ma andiamo con ordine: il club che vorrà portarselo a casa dovrà presentarsi con un’offerta da 35 milioni di euro. Lanciato l’avviso ai naviganti, Inter e Como — di nuovo in qualche modo “contro” dopo essersi sfiorate al tavolo Nico Paz — dovranno ragionare di conseguenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il Como fa sul serio per Chalobah: presentata la prima offerta. Il giocatore aspetta l'Inter

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