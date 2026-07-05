Il giocatore ha confermato di preferire l’Inter come destinazione, dando un canale preferenziale. L’accordo tra le parti sembra ormai vicino, mentre il Como resta in attesa e monitora la situazione. Chalobah ha espresso la volontà di trasferirsi in nerazzurro, rendendo più vicina la conclusione della trattativa. La società sta lavorando per definire i dettagli, ma finora non ci sono ufficializzazioni.

Per i tifosi nerazzurri sembra un copione già visto ma la speranza è che il finale questa volta possa essere lieto. Trevoh Chalobah, l'obiettivo numero uno dei campioni d'Italia per rinforzare la difesa, vuole l'Inter. Gli agenti del centralone inglese hanno già trovato un'intesa totale per quanto riguarda l'aspetto contrattuale e ora manca solo la quadra con il Chelsea, che valuta il giocatore circa 35 milioni. Una trama che ricorda molto quanto accaduto con Marco Palestra, poi finito proprio a Standford Bridge con un blitz dei londinesi., L'Inter potrebbe arrivare a toccare la quota richiesta magari coi bonus: a 30 fissi più 5 di bonus potrebbero far vacillare il club inglese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - L'Inter ha il sì di Chalobah: il giocatore dà un canale preferenziale. Il Como resta alla finestra

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