Una nuova graphic novel racconta la storia di un attore noto per il suo ruolo in commedie italiane, concentrandosi sulla sua infanzia e carriera. L’autore ha ricostruito il percorso dell’attore tra ricordi e immagini, tra cui le orecchiette della sua terra d’origine. La narrazione include anche le motivazioni che hanno portato il protagonista a preferire il palcoscenico rispetto a un lavoro stabile e sicuro, evidenziando aspetti della sua vita privata e professionale.

? Punti chiave Come ha fatto l'autore a rintracciare l'attore tra le orecchiette?. Chi ha spinto Pasquale a scegliere il palcoscenico dalla sicurezza economica?. Cosa nasconde il legame segreto tra l'attore e la moglie Lucia?. Perché questa storia pugliese punta ora ai mercati internazionali?.? In Breve Autori Marco Sonseri, Roberto Lauciello e Andrea Piccardo curano il volume per Tunué.. L'opera celebra il novantesimo compleanno dell'attore previsto per il 9 luglio 2026.. Il progetto punta ai mercati internazionali di Belgio, Francia e Stati Uniti.. Presentazione ufficiale prevista presso il Salone del Libro di Torino.. L’8 maggio 2026 è arrivata in libreria la graphic novel dedicata a Lino Banfi, un volume che celebra il novantesimo compleanno dell’attore previsto per il prossimo 9 luglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lino Banfi in graphic novel: il mito di Pasquale tra riso e radici

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