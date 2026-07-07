Dal 10 al 12 luglio, l’Unipol Forum di Assago ospiterà la tappa finale della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La competizione vedrà atlete provenienti da vari paesi esibirsi con strumenti come nastro, cerchio, palla e clavette. La partecipazione di atlete russe ha riacceso discussioni sulla presenza di ginnaste di quel paese nelle competizioni internazionali. La gara si svolge in un contesto di attenzione alle scelte di partecipazione di atleti provenienti dalla Russia.

Dal 10 al 12 luglio, l’Unipol Forum di Assago ospiterà la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Il piccolo comune alle porte di Milano diventerà per un fine settimana la casa di movimenti eleganti, evoluzioni e maestrie con nastro, cerchio, palla e clavette. Eppure a pochi giorni dall’inizio della manifestazione c’è ancora una questione irrisolta, e non è una minuzia. Si tratta del ritorno a pieno titolo di Russia e Belarus nelle competizioni internazionali, quindi con inno, bandiera e simboli in bella mostra, mentre l’invasione su vasta scala dell’Ucraina è nel pieno del suo quinto anno. Nel 2022 la Fig aveva escluso Russia e Belarus da tutte le competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - L’inno della Russia torna nelle gare di ginnastica, e l’Italia deve scegliere da che parte stare

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