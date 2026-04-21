Festival del Fundraising 2026 | il coraggio di scegliere da che parte stare

Dal 3 al 5 giugno 2026, il Palacongressi di Riccione sarà il luogo in cui si riuniranno professionisti e organizzazioni del settore non profit per il Festival del Fundraising. Questa manifestazione rappresenta l’appuntamento più importante in Europa dedicato alla raccolta fondi e alle strategie di sostenibilità delle realtà del Terzo Settore. L’evento si ripete ogni anno, attirando partecipanti da diversi paesi e offrendo uno spazio di confronto e aggiornamento.

Dal 3 al 5 giugno 2026, il Palacongressi di Riccione torna a ospitare il Festival del Fundraising, il principale appuntamento europeo dedicato alla raccolta fondi e alla sostenibilità del Terzo Settore. Giunto alla sua 19ª edizione, il Festival ha superato i confini della semplice formazione: è oggi il cuore pulsante del non profit in Italia. Tre giorni in cui networking, confronto e crescita professionale si trasformano in strumenti concreti per potenziare organizzazioni, progetti e competenze individuali. I numeri e la community Con oltre 4.500 presenze attese e più di 600 organizzazioni, il Festival si conferma una piattaforma internazionale dove non profit, aziende e professionisti si incontrano per generare valore e attivare nuove sinergie.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Festival del Fundraising 2026: il coraggio di scegliere da che parte stare Notizie correlate Leggi anche: Claudia Conte, l’intervista alla scrittrice: “Coraggio non è non avere paura, ma scegliere da che parte stare” Leggi anche: La Sicilia stanzia 1,5 milioni di euro per le scuole con il programma “Liberi di scegliere”: laboratori e incontri per conoscere la mafia e scegliere da che parte stare Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il coraggio di scegliere da che parte stare: Riccione si prepara ad abbracciare il Festival del Fundraising; Festival del Fundraising 2026, appuntamento a Riccione dal 3 al 5 giugno; Festival del Fundraising. Il coraggio di scegliere da che parte stare; Finanziare i progetti culturali, in arrivo la Settimana del Fundraising per la Cultura. Festival del Fundraising 2026, appuntamento a Riccione dal 3 al 5 giugnoIn programma a Riccione dal 3 al 5 giugno, con il titolo Il coraggio di scegliere da che parte stare, il Festival del Fundraising è stato illustrato questa mattina alla stampa presso il Palazzo del ... newsrimini.it Riccione, tutto pronto per il Festival del Fundraising: arrivano Bebe Vio, Cecchettin e CevoliRiccione si prepara ad accogliere una nuova edizione del Festival del Fundraising, in programma dal 3 al 5 giugno, che porterà in città ospiti di rilievo ... chiamamicitta.it Riccione si prepara ad abbracciare il Festival del Fundraising: tra gli ospiti Bebe Vio e Gino Cecchettin #Rimini facebook