Scegliere da che parte stare | al Cinema Odeon incontro sulla legalità

Lunedì 20 aprile alle 9 del mattino, al Cinema Odeon di Reggio Calabria, si svolgerà un incontro intitolato “Scegliere da che parte stare”. L’evento mira a discutere temi legati alla legalità e alle scelte individuali, coinvolgendo il pubblico in una riflessione su questo argomento. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire aspetti legati alla cultura della legalità.

Si terrà lunedì 20 aprile, alle ore 09, al Cinema Odeon di Reggio Calabria, l’evento “Scegliere da che parte stare. La legalità è una scelta”, promosso dall’International Police Association di Messina e dalla Fondazione Antonino Scopelliti, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: La Sicilia stanzia 1,5 milioni di euro per le scuole con il programma “Liberi di scegliere”: laboratori e incontri per conoscere la mafia e scegliere da che parte stare

Leggi anche: Claudia Conte, l’intervista alla scrittrice: “Coraggio non è non avere paura, ma scegliere da che parte stare”

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il coraggio di scegliere da che parte stare: Riccione si prepara ad abbracciare il Festival del Fundraising; Dal Festival delle Terre 2026. Il servizio civile è scegliere da che parte stare; Festival del Fundraising. Il coraggio di scegliere da che parte stare; DAL FESTIVAL DELLE TERRE 2026. IL SERVIZIO CIVILE È SCEGLIERE DA CHE PARTE STARE.

In Libia l’Italia deve scegliere da che parte stareI leader arabi riuniti a Roma in una tavola rotonda del Comitato Atlantico: Siamo stufi di diplomazia e parole, Roma deve agire e deve farlo presto Cosa fare in Libia? La situazione nell’ex feudo di ... panorama.it

Scegliere da che parte stare: studenti e istituzioni insieme nel ricordo del giudice Antonino ScopellitiSi terrà lunedì 20 aprile 2026, alle ore 09:00, presso il Cinema Odeon di Reggio Calabria, l’evento Scegliere da che parte stare. La legalità è una scelta, promosso dall’International Police Associa ... strettoweb.com

Scegliere le scarpe running da uomo giuste significa migliorare la qualità della corsa, ridurre l’impatto sulle articolazioni e aumentare comfort e stabilità chilometro dopo chilometro. - facebook.com facebook