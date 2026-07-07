Libri usati si parte | il ritorno del mercatino

Notizia in breve

Al via il “Mercatino dei Libri Usati” a Lucca. Da luglio, studenti e famiglie della provincia possono acquistare e vendere testi scolastici usati per medie e superiori. La manifestazione, alla sua diciottesima edizione, si svolge nel mese di luglio. L’iniziativa permette di scambiare libri e ridurre i costi legati all’acquisto di testi scolastici. La vendita e l’acquisto sono aperti a tutti i partecipanti, senza limiti di età o di quantità.