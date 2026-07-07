Libri usati si parte | il ritorno del mercatino
Al via il “Mercatino dei Libri Usati” a Lucca. Da luglio, studenti e famiglie della provincia possono acquistare e vendere testi scolastici usati per medie e superiori. La manifestazione, alla sua diciottesima edizione, si svolge nel mese di luglio. L’iniziativa permette di scambiare libri e ridurre i costi legati all’acquisto di testi scolastici. La vendita e l’acquisto sono aperti a tutti i partecipanti, senza limiti di età o di quantità.
Lucca, 7 luglio 2026 – Al via il “Mercatino dei Libri Usati”: con il mese di luglio si apre la nuova edizione dell’iniziativa culturale che da 18 anni accompagna studenti e famiglie della provincia di Lucca nella compravendita dei testi scolastici per le scuole medie e superiori. A organizzarla è il “Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008 (CSDS2008 OdV)”, realtà di volontariato che gestisce da anni la piattaforma di scambio libri, in collaborazione con la Fondazione CEIS e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si apre dunque la possibilità di vendere i propri libri scolastici, di qualsiasi istituto della provincia di Lucca, mentre, dal 20 luglio, sarà anche possibile acquistare i volumi disponibili in magazzino, prenotare i volumi di testo non presenti e vendere i vecchi non più necessari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La caccia ai LIBRI USATI a ROMA + BOOK HAUL finale
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MERCATINO DEI LIBRI USATI Dal 6 al 17 luglio: parte la vendita https://www.luccagiovane.it/apertura-mercatino-libri-usati/ Nelle prime due settimane di apertura sarà possibile esclusivamente consegnare i libri scolastici usati da mettere in conto-vendita. H facebook
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