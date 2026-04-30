Ameno si colora per il 1° maggio | tra pic-nic al parco neogotico libri usati e fiori

Ameno si anima in occasione del 1° maggio con eventi nel parco neogotico, dove le famiglie si riuniscono per picnic, e con mercatini di libri usati. Nel centro del paese si svolgono anche esposizioni di fiori, attirando visitatori e residenti interessati a trascorrere una giornata all’aperto tra natura e cultura. La giornata si svolge senza particolari inconvenienti, offrendo un momento di svago e socializzazione.

Ameno si prepara a festeggiare il 1° maggio con una giornata dedicata alla convivialità, alla cultura e alla natura. Un programma diffuso che coinvolgerà il cuore del borgo e i suoi spazi verdi più suggestivi.L'appuntamento principale, organizzato dalla Pro Loco di Ameno, è il "pic-nic di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Villa Rodocanacchi, il parco apre al pubblico per il 1 maggio: "Un grande pic-nic come una volta" Al Parco il Pic nic d'ItaliaDal 24 al 26 aprile, e dal 30 aprile al 3 maggio, torna al Parco di Monza il Pic Nic d'Italia, giunto alla sua nona edizione, l'evento organizzato da...