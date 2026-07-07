Liam Gallagher ha scritto su X, rispondendo a una fan che chiedeva ulteriori date italiane per il suo tour, che “due sono più che sufficienti”. La frase ha riacceso le speculazioni su due concerti allo stadio Olimpico previsti per l’estate del prossimo anno. La risposta è stata molto breve e informale, senza dettagli aggiuntivi o conferme ufficiali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a date o location specifiche.

U na frase buttata lì su X con la solita nonchalance, che sta facendo sognare mezza Italia: «Due sono più che sufficient i». A scriverla è stato Liam Gallagher, rispondendo a una fan che gli chiedeva di aggiungere date italiane al prossimo giro di concerti degli Oasis. Non una conferma in pompa magna, ma abbastanza per far esplodere il toto-date sui social e riaccendere le voci che da settimane danno la band di Manchester attesa a Roma nell’estate 2027. Liam e Noel Gallagher di nuovo insieme: a Cardiff si riaccende la magia degli Oasis X Oasis in concerto a Roma? L’indizio di Liam Gallagher. Lo scambio è nato quasi per gioco. Una fan italiana, Adele, ha scritto al cantante chiedendo più concerti nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Liam Gallagher risponde a una fan su X e riaccende le voci su due concerti allo stadio Olimpico nell'estate del prossimo anno

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