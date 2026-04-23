Liam Gallagher è arrivato a Roma con la madre e la compagna, trascorrendo alcuni giorni in città. La presenza del cantante, noto per essere stato membro degli Oasis, ha attirato l’attenzione dei fan e dei media locali. Gallagher ha trascorso del tempo con i familiari, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche, e ha promesso di tornare presto. La sua permanenza nella capitale durerà ancora poco prima di ripartire.

Liam Gallagher è a Roma, ma ancora per poco. La metà più fumantina degli Oasis è nella Città Eterna con mamma Peggy, la compagna Debbie Gwyther e la madre di lei per concedersi qualche giorno di svago in famiglia. Atterrato con un volo privato all’aeroporto di Ciampino martedì, ripartirà dallo stesso scalo oggi pomeriggio. La notizia della sua presenza nella capitale si è diffusa a macchia d’olio nelle ultime ore, e tra i fan è partita una vera e propria “caccia all’uomo”. Una coppia ha raccontato di aver preso il coraggio a due mani e di aver prenotato un tavolo nel ristorante dell’hotel in cui alloggia, sperando di incontrarlo. A quanto pare, l’iniziativa si è rivelata un successo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Liam Gallagher è a Roma (e ha fatto una promessa ai fan)

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