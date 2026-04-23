Un cantante britannico è arrivato a Roma, dove ha annunciato l’intenzione di tenere un concerto nella città. La sua presenza ha suscitato curiosità tra i fan, che hanno atteso conferme sulla data dell’evento. Rispondendo a una domanda sui social, ha spiegato di essere a Roma perché si sente romano, scherzando poi con una parola che combina il suo paese d’origine con la città italiana. La sua visita ha generato entusiasmo tra i sostenitori.

“Perché sei a Roma?”, gli chiede un utente su X. E lui risponde: “Perché sono romano”. Poi ritratta con una crasi, “Romancunian”. Mezzo di Manchester mezzo di Roma. Liam Gallagher è nella capitale e chiunque abbia un account social lo sa, perché fioccano i video con i fan: non si nega, il frontman degli Oasis. Passeggia per le vie di Roma senza orpelli, come i grandi quelli veri, che hanno fatto la storia della musica e non hanno bisogno di ‘nascondismi’ per aumentare l’hype. L’attesa per l’annuncio ufficiale sul prossimo tour. Ma la cosa più importante per chi non ha potuto vedere il maxi tour degli Oasis 2025 è che Liam è stato chiaro: suoneranno a Roma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Liam Gallagher è a Roma per incantare i fan e non solo: “Suoneremo qui”. La promessa di una data e l’attesa della conferma

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