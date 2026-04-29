Alla sfilata Chanel Cruise 2027 a Biarritz, la presenza di Charlotte Casiraghi si è distinta per un look minimalista. La principessa ha scelto di indossare pochi capi, selezionati con cura, che hanno evidenziato uno stile semplice e raffinato. La sua scelta di un guardaroba ridotto all’essenziale ha attirato l’attenzione tra gli spettatori e i media presenti all’evento.

Un guardaroba ridotto all’essenziale ha definito la presenza di Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel Cruise 2027: pochi capi, scelti con precisione, hanno raccontato l’identità senza tempo della maison. Protagonista dell’ensemble è stata una camicia bianca over, sulla quale spiccava la firma Chanel ricamata in rosso sul davanti. Un elemento grafico che ha interrotto la purezza del bianco introducendo una tensione visiva calibrata, ripresa con coerenza negli accessori. La silhouette è proseguita con pantaloni neri sartoriali, caratterizzati da linea dritta, piega centrale ben marcata e taglio essenziale, a sottolineare una costruzione rigorosa ma fluida.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un guardaroba ridotto all’essenziale ha definito la presenza di Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel Cruise 2027 a Biarritz

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