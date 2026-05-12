L’amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo ha annunciato l’intenzione di rafforzare la squadra, lasciando intendere che l’obiettivo è portare un giocatore di grande esperienza. La comunicazione ufficiale è arrivata in un momento di mercato in cui molte società cercano di perfezionare le proprie rose. Non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti, ma le dichiarazioni indicano una volontà chiara di investire in un profilo di rilievo.

Il via alle grandi manovre lo ha dato l’AD e DG del Sassuolo Giovanni Carnevali, facendo capire come il Sassuolo punti al colpo Grosso. La maiuscola non l’abbiamo messa a caso: si sa infatti che l’attuale tecnico neroverde piace a parecchie società, anche sulla scorta dell’ottimo biennio che ha esaltato i neroverdi, facendoli prima risalire immediatamente dal campionato cadetto alla massima serie e poi dire la loro in A, da matricola che si è spesso travestita da ‘squadra rivelazione’. E si sa anche che il Sassuolo starebbe guardandosi attorno – Abate e Aquilani sono nomi che ‘girano’, Fiorentina e Bologna possibile destinazioni per il tecnico neroverde – in vista del valzer delle panchine al quale, dipendesse tuttavia da Carnevali, Grosso tuttavia non parteciperebbe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, Carnevali punta al colpo Grosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sassuolo, Carnevali rivela: «La volontà è quella di continuare con Grosso, l’obiettivo è vedersi presto per programmare»Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro...

Sassuolo, parla Carnevali: «Mai avuto dubbi su Grosso. Mercato? Qualche giocatore lo andremo a cedere…Sul futuro di Muharemovic posso dirvi questo»Calciomercato Milan: André vicinissimo ai rossoneri! Aggiornamenti importanti sul colpo a centrocampo, svelati i prossimi passi Rinnovo McKennie...

Argomenti più discussi: Sassuolo, Carnevali punta al colpo Grosso; Il Sassuolo punta a blindare Grosso, Carnevali: Vogliamo andare avanti con lui; Juve-Sassuolo diretta Serie A: segui la sfida di oggi live; Grosso accostato anche al Napoli, l’annuncio dal Sassuolo: Non mi sorprenderebbe se...

Il giocatore di punta del Sassuolo, Ismael Kone, ha una clausola rescissoria nel suo contratto: 35 milioni di euro. La clausola è valida dalla fine di maggio alla fine di luglio. Resta da vedere se il Sassuolo sarebbe disposto a condizioni ancora più basse se l'aff reddit

Il Milan ha contattato l’entourage di Ismaël Koné, che piace molto ad Allegri Le ultime di @MatteMoretto sul centrocampista del Sassuolo x.com

Sassuolo, Carnevali punta al colpo grossoIl direttore generale: Ci piacerebbe continuare il ciclo con lui. Ma i pretendenti non mancano, dal Bologna alla Fiorentina ... msn.com