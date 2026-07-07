L’Etna dà spettacolo riapre l’aeroporto di Catania | voli di nuovo operativi

L’Etna ha ripreso a eruttare, provocando un’intensa attività vulcanica che ha portato alla riapertura dell’aeroporto di Catania. I voli sono stati ripristinati dopo alcune ore di sospensione, causate dall’emissione di cenere e gas dall’area sommitale del vulcano. La nube di cenere si è diffusa nell’atmosfera, influenzando temporaneamente le operazioni aeroportuali e il traffico aereo nella regione.

Catania, 7 luglio 2026 – L’ Etna torna a farsi sentire e, come spesso accade, trasforma la sua attività in uno spettacolo potente e suggestivo, capace di attirare l’attenzione ben oltre i confini della Sicilia. Dopo le ore di stop causate dall’attività vulcanica, oggi, martedì 7 luglio, riapre l’ aeroporto di Catania. A comunicarlo è la Sac, società di gestione dello scalo, spiegando che, in seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche dell’Etna da “rosso” ad “arancione” da parte dell’ Ingv, è stata disposta “la riapertura di tutti i settori precedentemente chiusi e il conseguente ripristino delle attività di volo in partenza e in arrivo”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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