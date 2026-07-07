Etna | allerta da rossa ad arancione riapre aeroporto di Catania**

L’aeroporto di Catania ha riaperto dopo aver chiuso temporaneamente a causa dell’aumento dei livelli di attività dell’Etna. La decisione è stata comunicata dalla società di gestione dello scalo, che ha aggiornato il livello di allerta da rosso ad arancione. La riapertura è avvenuta questa mattina, dopo che le autorità hanno valutato le condizioni di sicurezza e la stabilità dell’area. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a modifiche nei voli o restrizioni aggiuntive.

Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - Riapre l'aeroporto di Catania. Lo comunica la Sac, società di gestione dello scalo, spiegando che in seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche dell'Etna da 'rosso' ad 'arancione' da parte dell'Ingv, è stata disposta "la riapertura di tutti i settori precedentemente chiusi e il conseguente ripristino delle attività di volo in partenza e in arrivo". L'aeroporto di Comiso è regolarmente attivo. "I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree", spiegano dalla Sac. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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