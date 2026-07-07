Eruzione dell' Etna l' allerta voli passa da rossa ad arancione | operativo in anticipo l' aeroporto di Catania

Da gazzettadelsud.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'allerta per l’attività dell’Etna è passata da rosso a arancione, portando al ripristino immediato delle operazioni di volo all’aeroporto di Catania. L’aeroporto, bloccato a causa delle emissioni di cenere, ha riaperto le piste dopo la decisione di aggiornare lo stato di allerta. La modifica dello stato di allerta ha consentito di riprendere le rotte aeree sospese a causa delle condizioni vulcaniche. Nessuna informazione su eventuali variazioni nelle operazioni di volo oltre a quelle già adottate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche da «Red» a «Orange», è stato deliberato il ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato all’aeroporto di Catania, paralizzato dalle emissioni di cenere dell’Etna. La società di gestione dell’aeroporto di Catania, in precedenza, aveva comunicato che in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 6 luglio e oggi 7 luglio, l’interruzione delle attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze sarebbe stata attiva fino alle ore 14 di oggi, salvo poi anticipare la riattivazione dello scalo siciliano. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

eruzione dell etna l allerta voli passa da rossa ad arancione operativo in anticipo l aeroporto di catania
© Gazzettadelsud.it - Eruzione dell'Etna, l'allerta voli passa da rossa ad arancione: operativo in anticipo l'aeroporto di Catania
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Etna, eruzione spettacolare: la colata a quota 2800 metri vista dal drone

Video Etna, eruzione spettacolare: la colata a quota 2800 metri vista dal drone

Notizie e thread social correlati

**Etna: allerta da rossa ad arancione, riapre aeroporto di Catania**L’aeroporto di Catania ha riaperto dopo aver chiuso temporaneamente a causa dell’aumento dei livelli di attività dell’Etna.

Etna, torna operativo l’aeroporto di Catania: stop all’allerta rossaL’aeroporto di Catania ha riaperto le operazioni di volo dopo l’allerta rossa causata dall’attività eruttiva dell’Etna.

Temi più discussi: L’eruzione dell’Etna blocca i voli all’aeroporto di Catania per tutta la giornata – Le immagini del vulcano; L’aeroporto di Catania sarà chiuso fino alle 14 di martedì a causa dell’eruzione dell’Etna; Nuova eruzione dell'Etna, scatta l'allerta gialla a Catania; L'eruzione dell'Etna illumina la notte siciliana: il bagliore della lava in quota.

eruzione dell etna lÈ tornato operativo l’aeroporto di Catania, che da domenica sera a martedì mattina era stato chiuso a causa dell’eruzione dell’EtnaL’aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino alle 10 di martedì 7 luglio a causa di un’eruzione dell’Etna. Tutti i voli in partenza e in arrivo sono stati cancellati o dirottati verso altri aeroporti. L ... ilpost.it

eruzione dell etna lAeroporto di Catania riaperto oggi dopo l’eruzione dell’Etna, ripresi i voli con effetto immediatoL’ultimo bollettino dell’Ingv di oggi segnala ancora allerta rossa per i voli a causa di emissioni di cenere intense e continue ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web