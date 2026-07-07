L'allerta per l’attività dell’Etna è passata da rosso a arancione, portando al ripristino immediato delle operazioni di volo all’aeroporto di Catania. L’aeroporto, bloccato a causa delle emissioni di cenere, ha riaperto le piste dopo la decisione di aggiornare lo stato di allerta. La modifica dello stato di allerta ha consentito di riprendere le rotte aeree sospese a causa delle condizioni vulcaniche. Nessuna informazione su eventuali variazioni nelle operazioni di volo oltre a quelle già adottate.

In seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche da «Red» a «Orange», è stato deliberato il ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato all’aeroporto di Catania, paralizzato dalle emissioni di cenere dell’Etna. La società di gestione dell’aeroporto di Catania, in precedenza, aveva comunicato che in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 6 luglio e oggi 7 luglio, l’interruzione delle attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze sarebbe stata attiva fino alle ore 14 di oggi, salvo poi anticipare la riattivazione dello scalo siciliano. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Eruzione dell'Etna, l'allerta voli passa da rossa ad arancione: operativo in anticipo l'aeroporto di Catania

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