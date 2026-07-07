Dopo 12 anni, il palazzo di Castel Gandolfo ha visto il ritorno di un ex Papa, che ha partecipato a eventi sportivi estivi tra tennis, nuoto e equitazione. La sua condizione fisica si era già manifestata l’anno scorso, durante il Giubileo dei giovani. La presenza di Papi in età avanzata o con problemi di salute in occasioni pubbliche ha spesso suscitato preoccupazioni, evidenziando le fragilità legate all’età.

La condizione fisica si era vista già l’anno scorso, al Giubileo dei giovani di Tor Vergata. Decenni di Papi segnati dalla malattia, anziani e fragili o appesantiti, sempre accompagnati da un filo di apprensione mentre avanzavano incerti nelle cerimonie pubbliche. Finché arriva il Papa americano, scende dall’elicottero, afferra il grande crocifisso ligneo della Gmg (Giornata mondiale della gioventù) e sale sereno e sicuro la scalinata del palco, come reggesse un ombrello. Anche sabato mattina, a Lampedusa, gli unici inconvenienti sono stati il vento che gli ha fatto volare lo zucchetto e la veste che gli impediva un po’ i movimenti, ma per il resto faceva impressione la sicurezza con cui Leone XIV, da solo, ha scalato i massi di arenaria fino a raggiungere il punto più alto della scogliera e guardare il mare. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - L'estate di Leone XIV tra tennis, nuoto e cavalcate. Dopo 12 anni il ritorno al palazzo di Castel Gandolfo

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