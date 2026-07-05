Il Papa Leone XIV ha iniziato le sue ferie e resterà fino al 27 luglio. Durante questo periodo, si dedicherà al riposo, alla preghiera e alla lettura. Ha anche espresso l’intenzione di praticare attività sportive, come nuoto e tennis. La destinazione delle vacanze è Castel Gandolfo. La sua routine include momenti di preghiera e attività fisica, con un'attenzione particolare al benessere personale.

Papa Leone XIV va in ferie fino al 27 luglio. Saranno tre settimane dedicate al riposo, alla preghiera, alla lettura e, come lui stesso ha confidato con un sorriso, anche a «un po' di sport». Nuoto e tennis, le due passioni che non ha mai nascosto, torneranno a scandire le sue giornate nella quiete delle Ville Pontificie. Il ritorno a Castel Gandolfo Ma la vacanza estiva segna anche una svolta simbolica. Per la prima volta dopo anni il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo torna a essere la residenza estiva del Papa. Il complesso che Papa Francesco (visto che non amava andare in ferie) aveva aperto al pubblico nel 2016 trasformandolo in museo riacquista così la sua funzione originaria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Leone XIV va in vacanza, il ritorno a Castel Gandolfo tra nuoto, tennis e preghiera: «Spero di fare un po' di sport»

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