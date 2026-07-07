Una nuova inchiesta per corruzione coinvolge l’amministrazione precedente di Positano, arrivata pochi giorni prima dell’inizio della stagione turistica. La neoeletta sindaca aveva denunciato in passato un presunto sistema di pratiche illecite durante il suo ruolo in opposizione. L’indagine si concentra sugli ultimi anni dell'amministrazione guidata da Guida e De Lucia. La procura ha avviato le verifiche, senza yet fornito dettagli sulle accuse specifiche.

Positano, abbiamo un problema. L’indagine per corruzione sugli ultimi anni di vecchia amministrazione Guida-De Lucia piomba a inizio stagione turistica mentre tutto è cambiato. A fine maggio è diventata sindaco la consigliera comunale che per prima aveva denunciato il presunto ‘Sistema’. Si chiama Gabriella Guida, 42 anni, oppositrice dell’ultimo sindaco Giuseppe Guida, sono cognomi che ricorrono, e si rischia di fare confusione. Gabriella Guida ha studiato al Dams ed è tornata qui per lavorare nell’azienda turistica di famiglia, un albergo sulla spiaggia di Fornillo, che fino a venti anni fa era un litorale popolare ed oggi si è omologato al tariffario di un turismo esclusivo per ricchi e ricchissimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’estate bollente di Positano, travolta da una tempesta giudiziaria. L’ha scatenata la neo eletta sindaca Guida: denunciò il ‘Sistema’ dagli scranni dell’opposizione

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