Elezioni comunali a Positano | la sindaca è Gabriella Guida

Gabriella Guida è la nuova sindaca di Positano:la candidata alla guida della lista civica Su per Positano ha trionfato alle urne, avendo la meglio sull'avversario politico, Michele De Lucia. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Presentata la lista Su per Positano con Gabriella Guida candidata a sindaco

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