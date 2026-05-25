Angela Furlanetto eletta sindaca | è la prima donna alla guida del Comune

Notizia in breve

Angela Furlanetto è stata eletta sindaca di Sant'Angelo di Piove di Sacco, diventando la prima donna a ricoprire questa carica nel Comune. La sua vittoria arriva con il sostegno della lista civica di centrodestra “Per Sant’Angelo-Celeseo-Vigorovea”. Furlanetto, già vice sindaca, ha ottenuto il maggior numero di voti nelle recenti elezioni amministrative. La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina nel municipio.