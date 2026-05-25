Angela Furlanetto eletta sindaca | è la prima donna alla guida del Comune
Angela Furlanetto è stata eletta sindaca di Sant'Angelo di Piove di Sacco, diventando la prima donna a ricoprire questa carica nel Comune. La sua vittoria arriva con il sostegno della lista civica di centrodestra “Per Sant’Angelo-Celeseo-Vigorovea”. Furlanetto, già vice sindaca, ha ottenuto il maggior numero di voti nelle recenti elezioni amministrative. La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina nel municipio.
Per la prima volta nella sua storia Sant'Angelo di Piove di Sacco avrà una donna alla guida del Comune: è Angela Furlanetto, vice sindaca uscente, eletta con la lista civica di centrodestra “Per Sant’Angelo-Celeseo-Vigorovea”. Per lei il 55% delle preferenze, pari a 1.852 voti.Furlanetto, 48 anni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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