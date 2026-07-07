Un neonato di due mesi ha subito lesioni sul viso dopo che il padre, infastidito dai pianti incessanti, le avrebbe stretto il viso con forza. La bambina, che aveva pianto molto, è caduta dal divano prima dell’incidente. La madre ha riferito che il padre avrebbe aggredito la bambina, causando un trauma facciale. La famiglia ha segnalato che il bambino piangeva e che l’uomo avrebbe reagito con una stretta al viso. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ascoli, 7 luglio 2026 – La neonata piangeva a dirotto, il papà non sopportava i suoi singhiozzi e per questo le avrebbe stretto forte il viso tanto da procurarle un trauma. È la grave accusa mossa dalla Procura di Ascoli nei confronti di un uomo di 28 anni comparso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti in occasione dell’udienza pre dibattimentale, al termine della quale il magistrato ha dichiarato aperto il processo. Cos’è successo. Era il 21 dicembre 2024 e una bambina di due mesi fu accompagnata intorno alle 13 al pronto soccorso del Mazzoni. La piccola presentava segni preoccupanti al volto e per questo l’addetta al triage ha segnalato la circostanza alla polizia che ha preso contatto con una pro zia della neonata, presente in ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Lesioni sul viso di una neonata. A 2 mesi piange troppo, il papà: è caduta a terra dal divano

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Cosa indica il pianto di questo gattino neonato |

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