bari bimbo di dieci mesi muore dopo una caduta dal letto

Un bambino di dieci mesi è deceduto a Bisceglie, in provincia di Bari, dopo essere caduto dal letto di casa. Il bambino ha riportato gravi lesioni e è stato portato al pronto soccorso dalla madre. Si tratta di un incidente avvenuto pochi giorni prima del suo primo compleanno. La morte è avvenuta poco dopo il ricovero. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Un bambino di dieci mesi è morto a Bisceglie, a nord di Bari, dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito a una caduta dal letto di casa. Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine di agosto, è stato accompagnato al pronto soccorso dalla madre. La donna ha riferito che il figlio sarebbe caduto dal lettone nonostante fossero stati sistemati dei cuscini come barriera di protezione. All'arrivo in ospedale il bambino era in condizioni critiche: i medici hanno riscontrato cianosi e battito cardiaco quasi assente. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa un'ora, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La salma del piccolo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Bimbi picchiati e legati all'asilo: suore e maestre indagate - Vita in diretta 09/02/2026

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