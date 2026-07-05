tragedia nel barese bimbo di dieci mesi muore dopo una caduta dal letto

Un bambino di dieci mesi è morto a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere caduto dal letto di casa. Il piccolo ha riportato lesioni gravissime ed è stato portato al pronto soccorso dalla madre. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a salvarlo. La morte si è verificata poco dopo il ricovero. La polizia ha aperto un’indagine sulla dinamica dell’incidente.

Un bambino di dieci mesi è morto a Bisceglie, nel nord Barese, dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito a una caduta dal letto di casa. Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine di agosto, è stato accompagnato al pronto soccorso dalla madre. La donna ha riferito che il figlio sarebbe caduto dal lettone nonostante fossero stati sistemati dei cuscini come barriera di protezione. All'arrivo in ospedale il bambino era in condizioni critiche: i medici hanno riscontrato cianosi e battito cardiaco quasi assente. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa un'ora, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La salma del piccolo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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