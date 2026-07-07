Corsi per medici per riconoscere lesioni sospette di violenza domestica. Fratture, contusioni, trauma cranico, lussazioni, escoriazioni e lividi su più parti del corpo. Questi segni, spesso attribuiti a incidenti, possono nascondere abusi ripetuti. La formazione mira a migliorare l’individuazione precoce di situazioni di violenza, anche quando le vittime non denunciano. Le lesioni vengono analizzate come possibili indicatori di maltrattamenti nascosti.

Una frattura, una contusione, un trauma cranico, una lussazione, escoriazioni e lividi su più parti del corpo. Lesioni che possono apparire accidentali ma che, in alcuni casi, raccontano una storia diversa: quella di una violenza domestica ripetuta, non dichiarata, spesso sommersa per anni. Da questa consapevolezza nasce il primo corso di formazione “Tornando a casa“, promosso dalla Società italiana di ortopedia e traumatologia- Siot nell’ambito della campagna nazionale dedicata alla formazione di ortopedici e traumatologi nel riconoscimento delle lesioni da violenza domestica. L’iniziativa, rivolta ai medici in formazione specialistica in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lesioni-spia della violenza domestica: corsi ai medici per riconoscere i segnali

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